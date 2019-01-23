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Ракурс
Венесуэла охвачена протестами, фото — Reuters

Революция в Каракасе: что происходит в охваченной протестами Венесуэле (ФОТО, ВИДЕО)

23 янв 2019, 23:01
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Жертвами столкновений, которые произошли во время антиправительственных выступлений в Венесуэле, стали уже по меньшей мере шесть человек.

Еще 16 манифестантов получили ранения, сообщила 23 января местная газета El Nacional.

Двух человек убили в среду во время демонстрации в городе Сан-Кристобаль (штат Тачира).

Ранее о четырех убитых манифестантах в штате Баринас написал в Твиттер депутат оппозиционной Национальной ассамблеи (парламент Венесуэлы) Фредди Суперлано.

Протесты в Венесуэле

Протесты в Венесуэле

Акции протеста продолжаются в большинстве городов страны. Их организовала оппозиция, которая требует от президента Николаса Мадуро отречься от власти. Акции протеста сопровождаются столкновениями манифестантов с подразделениями полиции и Национальной гвардии.

Сообщается также, что полиция применила газ к демонстрантам в Каракасе.

Напомним, что председатель парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время оппозиционного митинга в Каракасе.

Протесты в Венесуэле

Это решение по состоянию на вечер 23 января признали пока США, Аргентина, Перу, Канада и генсек Организации американских государств (ОАГ). А вот лидеры Мексики и Боливии поддержали Мадуро.

Сегодня Госдеп США заявил, что Соединенные Штаты допускают любые варианты действий по Венесуэлы. В ответ Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США.

В ООН призвали политические силы в Венесуэле начать диалог.

Лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо

Протесты в Венесуэле

Протесты в Венесуэле

Протесты в Венесуэле

Протесты в Венесуэле

Николас Мадуро, фото — Reuters

Источник: Ракурс


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