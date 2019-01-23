Митинг сторонников оппозиции в Каракасе, фото - EPA

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Racurs.ua

Соединенные Штаты призвали 23 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть пост и передать власть спикеру парламента Хуану Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.

Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом США заявлении госсекретаря Майкла Помпео. Отмечается, что американцы «рассмотрят все варианты действий», если власти Венесуэлы применит силу против оппозиции.

В среду президент США Дональд Трамп в Твиттере признал спикера парламента Венесуэлы временным президентом страны. Такое же решение приняло правительство Бразилии и готова поддержать Канада.

Госсекретарь США Помпео сказал в заявлении, что «народ Венесуэлы долго страдал от диктатуры Николаса Мадуро» и призвал его «уступить должность легитимному лидеру».

США готовы оказать гуманитарную помощь народу Венесуэлы, если позволят существующие условия. Помпео призвал армию и тайную полицию Венесуэлы «поддержать демократию и защищать всех граждан республики».

Напомним, что победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро 10 января снова занял президентский пост. США и большинство латиноамериканских стран (за исключением Мексики) заявили, что не признают его полномочий и призвали провести новое голосование.

Сегодня спикер парламента Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Национальная ассамблея находится под контролем оппозиционных Мадуро политиков. Верховный суд Венесуэлы 21 января объявил Национальную ассамблею неконституционным органом.

В ноябре 2018 года Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. Этот шаг Белый дом объяснил использованием властью в Венесуэле золотых запасов для финансирования незаконной деятельности, пополнения казны и поддержки криминальных группировок.

Еще раньше Вашингтон ввел санкции против девяти физических лиц, в том числе супруги президента Венесуэлы.