Мітинг прихильників опозиції в Каракасі, фото — EPA

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Сполучені Штати закликали 23 січня президента Венесуели Ніколаса Мадуро залишити посаду і передати владу спікеру парламенту Хуану Гуайдо, який проголосив себе виконуючим обов’язки глави держави.

Про це йдеться в поширеній Держдепартаментом США заяві держсекретаря Майкла Помпео. Наголошується, що американці «розглянуть всі варіанти дій», якщо влада Венесуели застосує силу проти опозиції.

У середу президент США Дональд Трамп у Твіттері визнав спікера парламенту Венесуели тимчасовим президентом країни. Таке ж рішення ухвалив уряд Бразилії і готова підтримати Канада.

Держсекретар США Помпео сказав у заяві, що «народ Венесуели довго страждав від диктатури Ніколаса Мадуро» і закликав його «поступитися посадою легітимному лідеру».

США готові надати гуманітарну допомогу народу Венесуели, якщо дозволять існуючі умови. Помпео закликав армію і таємну поліцію Венесуели «підтримати демократію і захищати всіх громадян республіки».

Нагадаємо, що переможець президентських виборів у Венесуелі Ніколас Мадуро 10 січня знову обійняв президентську посаду. США і більшість латиноамериканських країн (за винятком Мексики) заявили, що не визнають його повноважень і закликали провести нове голосування.

Сьогодні спікер парламенту Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. Національна асамблея перебуває під контролем опозиційних до Мадуро політиків. Верховний суд Венесуели 21 січня оголосив Національну асамблею неконституційним органом.

У листопаді 2018 року Трамп запровадив нові санкції проти Венесуели. Цей крок Білий дім пояснив використанням владою у Венесуелі золотих запасів для фінансування незаконної діяльності, поповнення казни і підтримки кримінальних угруповань.

Ще раніше Вашингтон запровадив санкції проти дев’яти фізичних осіб, в тому числі дружини президента Венесуели.