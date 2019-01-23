Промоутер Усика сообщил дату и место следующего боя украинского чемпиона (ВИДЕО)

Усик ждет нового споерника, фото — Спортарена

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Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик свой следующий поединок проведет в США в мае 2019 года.

О месте и времени нового боя Усика 23 января рассказал в интервью каналу SportBoxingFootball промоутер украинского боксера Александр Красюк.

«Мы с Сашей определили, что следующий поединок Усика с наибольшей вероятностью должен пройти в супертяжелом весе и состояться в США. Это произойдет в мае — 18 или 25-го числа», — сообщил Красюк.

Кроме того, промоутер Усика подтвердил, что его подопечный хочет перейти в супертяжелый вес, а новый соперник Александра определится в ближайшие несколько недель.

«Усик хочет драться в супертяжелом весе. И он намерен драться с действительно выдающимися боксерами, а не разгонять волну и начинать с кем попало. Усик хочет драться с чемпионами или экс-чемпионами и в этих боях демонстрировать свой уровень готовности и завоевания короны в супертяжелом весе», — сказал Красюк.

По его словам, следующий соперник Александра Усика определится в ближайшие несколько недель.

Напомним, что в своем последнем поединке Александр Усик осенью 2018 года победил нокаутом Тони Беллью и защитил все титулы. После этого украинец должен стать официальным претендентом на бой с Энтони Джошуа.

В конце 2018 года Александра Усика назвали лучшим боксером года.