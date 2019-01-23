Промоутер Усика повідомив дату і місце наступного бою українського чемпіона (ВІДЕО)

Усик чекає на новий бій, фото — СпортАрена

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Racurs.ua

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик свій наступний поєдинок проведе в США в травні 2019 року.

Про місце і час нового бою Усика 23 січня розповів в інтерв’ю каналу SportBoxingFootball промоутер українського боксера Олександр Красюк.

«Ми з Сашою визначили, що наступний поєдинок Усика з найбільшою вірогідністю повинен пройти у суперважкій вазі і відбутися в США. Це станеться у травні — 18 або 25-го числа», — повідомив Красюк.

Крім того, промоутер Усика підтвердив, що його підопічний хоче перейти у суперважку вагу, а новий суперник Олександра визначиться у найближчі кілька тижнів.

«Усик хоче битися у суперважкій вазі. І він має намір битися зі справді видатними боксерами, а не розганяти хвилю і починати з ким попало. Усик хоче битися з чемпіонами або екс-чемпіонами і в цих боях демонструвати свій рівень готовності і завоювання корони в суперважкій вазі», — сказав Красюк.

За його словами, наступний суперник Олександра Усика визначиться у найближчі декілька тижнів.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Олександр Усик восени переміг нокаутом Тоні Беллью і захистив всі титули. Після цього українець повинен стати офіційним претендентом на бій з Ентоні Джошуа.

Наприкінці 2018 року Олександра Усика назвали кращим боксером року.