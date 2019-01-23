Зустріч Порошенка і Меркель у Давосі присвятили полоненим морякам, мінським угодам і миротворцям на Донбасі

Зустріч Порошенка і Меркель у Давосі присвятили полоненим морякам, мінським угодам і миротворцям на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n117187-zustrich-poroshenka-i-merkel-u-davosi-prysvyatyly-polonenym-moryakam-minskym-ugodam.htmlRacurs.ua
Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися 23 січня під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
Лідери Німеччини та України обговорили найнагальніші питання європейської безпеки.
Зокрема, наголошено на реалізації ініціативи України з розгортання миротворчої місії під егідою ООН, яка сприятиме імплементації мінських домовленостей.
Порошенко нагадав канцлеру про ситуацію в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні, а також безумовного і негайного звільнення українських моряків, яких судять в Росії.
Офіційний сайт президента України зазначає, що Петро Порошенко та Ангела Меркель також обговорили ризики для енергетичної безпеки ЄС. Ймовірно, йдеться про будівництво російського газогону «Північний потік-2».
Нагадаємо, що сьогодні у Давосі Порошенко зустрічався із директором МВФ Крістін Лагард. Лагард сказала Порошенку, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з іншими міжнародними партнерами у її реформаторських зусиллях.