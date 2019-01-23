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Ракурс
Зустріч Меркель і Порошенка у Давосі, фото — Твіттер П. Порошенка

Зустріч Порошенка і Меркель у Давосі присвятили полоненим морякам, мінським угодам і миротворцям на Донбасі

23 січ 2019, 20:30
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Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися 23 січня під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Лідери Німеччини та України обговорили найнагальніші питання європейської безпеки.

Зокрема, наголошено на реалізації ініціативи України з розгортання миротворчої місії під егідою ООН, яка сприятиме імплементації мінських домовленостей.

Порошенко нагадав канцлеру про ситуацію в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні, а також безумовного і негайного звільнення українських моряків, яких судять в Росії.

Офіційний сайт президента України зазначає, що Петро Порошенко та Ангела Меркель також обговорили ризики для енергетичної безпеки ЄС. Ймовірно, йдеться про будівництво російського газогону «Північний потік-2».

Нагадаємо, що сьогодні у Давосі Порошенко зустрічався із директором МВФ Крістін Лагард. Лагард сказала Порошенку, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з іншими міжнародними партнерами у її реформаторських зусиллях.

Джерело: Ракурс


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