Стоп, машина: 10-бальні затори скували Київ (КАРТА)

У Києві знову затори

https://racurs.ua/ua/n117186-stop-mashyna-10-balni-zatory-skuvaly-kyyiv-karta.html

Racurs.ua

Увечері 23 січня десятибальні затори скували Київ. Через снігопад найбільше ускладнено рух у центрі столиці. Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Найважче водіям після закінчення робочого дня доводиться у середмісті столиці та на під’їздах до мостів.

Зокрема, станом на 19.30 стоїть Хрещатик, бульвар Тараса Шевченка, Набережне шосе, вулиці Саксаганського та Жилянська, а також бульвари Лесі Українки і Дружби народів.

Автомобілі дуже повільно рухаються на вулиці Олени Теліги та проспекті Бандери у бік Північного мосту.

У Голосіївському районі Києва рух паралізовано на проспекті Академіка Глушкова та Голосіївському проспекті. Ускладнений рух в обидва боки на Кільцевій дорозі (ділянка від Одеської площі до перетину з проспектом Перемоги).

Повільно рухаються автомобілі і по самому проспекту. Майже не просувається рух на ділянці від метро «Шулявська» до «Берестейської».

Нагадаємо, що вранці у столиці також фіксувалися ускладення руху і Київська міська державна адміністрація закликала водіїв утриматися від поїздок на приватних авто, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на дорогах столиці. Чиновники просили також не паркуватися на узбіччях доріг і попереджали, що евакуюватимуть машини, які заважатимуть снігоприбиральній техніці.

Гідрометцентр попереджав, що приріст снігового покриву в Києві 23 січня може становити 10−15 см.