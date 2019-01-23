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В Киеве снова пробки
Стоп, машина: 10-балльные пробки сковали Киев (КАРТА)https://racurs.ua/n117186-stop-mashina-10-balnye-probki-skovali-kiev-karta.htmlRacurs.ua
Вечером 23 января десятибалльные пробки сковали Киев. Из-за снегопада больше всего затруднено движение в центре столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Непросто водителям по окончании рабочего дня приходится в центре столицы и на подъездах к мостам.
В частности, по состоянию на 19.30 стоит Крещатик, бульвар Тараса Шевченко, Набережное шоссе, улицы Саксаганского и Жилянская, а также бульвары Леси Украинский и Дружбы народов.
Автомобили очень медленно движутся на улице Елены Телиги и проспекте Бандеры в сторону Северного моста.
В Голосеевском районе Киева движение парализовано на проспекте Академика Глушкова и Голосеевском проспекте. Затруднено движение в обе стороны на Кольцевой дороге (участок от Одесской площади до пересечения с проспектом Победы).
Медленно движутся автомобили и по самому проспекту. Почти не продвигается движение на участке от метро «Шулявская» до «Брестской».
Напомним, что утром в столице также фиксировались сложности с движением, а Киевская городская государственная администрация призвала водителей воздержаться от поездок на частных автомобилях, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать пробки на дорогах столицы. Чиновники просили тоже не парковаться на обочинах дорог и предупреждали, что будут эвакуировать машины, которые будут мешать снегоуборочной технике.
Гидрометцентр предупреждал, что прирост снежного покрова в Киеве 23 января может составить 10−15 см.