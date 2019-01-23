Директор МВФ сообщила о требованиях к Украине

Встреча Лагард и Порошенко в Давосе, фото - Твиттер П.Порошенко

https://racurs.ua/n117185-direktor-mvf-soobschila-o-trebovaniyah-k-ukraine.html

Racurs.ua

Кристин Лагард, управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ), 23 января встретилась с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе (Швейцария).

Офис директора-распорядителя МВФ после встречи обнародовал официальный пресс-релиз.

Лагард сказала Порошенко, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее реформаторских усилиях.

Но в фонде указали на необходимость ускорить реформы и переход к более динамичному росту экономики, который необходим для стабильного улучшения уровня жизни людей.

«У меня была хорошая и конструктивная встреча с президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мероприятий в рамках соглашения „Стенд-бай“, которое исполнительный комитет МВФ утвердил 18 декабря 2018 года», — говорится также в заявлении.

Петр Порошенко после встречи с Лагард заверил в своем Твиттер, что в МВФ были довольны макроэкономическими показателями Украины, заложенными в госбюджете 2019 года, а именно уровнем инфляции, дефицитом государственного бюджета и объемом золотовалютных резервов.

Напомним, что в НБУ ожидают, что наше государство получит в 2019 году два транша по программе МВФ (каждый — по 1,3 млрд долл.). В декабре прошлого года фонд перечислил Украине первый транш — 1,4 мрлд долл.