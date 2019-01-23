Украина требует от Беларуси объяснить превышение содержания железа и марганца в притоке Днепра

Река Березина, фото — Минэкологии

https://racurs.ua/n117184-ukraina-trebuet-ot-belarusi-obyasnit-prevyshenie-soderjaniya-jeleza-i-marganca-v-pritoke-dnepra.html

Racurs.ua

Украина обратилась за объяснениями к Беларуси по поводу возможного загрязнения опасными веществами реки Березина, которая является притоком Днепра и поставляет в крупнейшую реку страны пятую часть воды.

О соответствующем обращении 23 января сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.

Основанием для этого стала распространенная в СМИ информация о загрязнении опасными веществами реки Березина, которая протекает по территории Беларуси и является правым притоком Днепра.

В Минэкологии поступили данные лаборатории бассейнового управления водных ресурсов, которая отбирала пробы воды в Днепре близ границы с Республикой Беларусь (село Каменка Репкинского района Черниговской области).

Результаты измерений показали, что значения основных гидрохимических показателей соответствуют установленным нормативам, кроме железа (превышение в 3,2 раза) и марганца (превышение в 6,2 раза).

Остальные показатели качества воды в Днепре соответствуют аналогичному периоду 2018 года.

В министерстве поручили организациям Госводагентства постоянно контролировать ситуацию, а от Беларуси ожидают ответа на обращение и запланировали консультации с ответственным ведомством этой страны.

Ранее СМИ неоднократно писали, что вероятной причиной загрязнения Березины может быть сброс неочищенных сточных вод с целлюлозно-картонного комбината, который расположен возле села Якимова Слобода в Гомельской области.