Украина требует от Беларуси объяснить превышение содержания железа и марганца в притоке Днепра

Украина требует от Беларуси объяснить превышение содержания железа и марганца в притоке Днепраhttps://racurs.ua/n117184-ukraina-trebuet-ot-belarusi-obyasnit-prevyshenie-soderjaniya-jeleza-i-marganca-v-pritoke-dnepra.htmlRacurs.ua
Украина обратилась за объяснениями к Беларуси по поводу возможного загрязнения опасными веществами реки Березина, которая является притоком Днепра и поставляет в крупнейшую реку страны пятую часть воды.
О соответствующем обращении 23 января сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.
Основанием для этого стала распространенная в СМИ информация о загрязнении опасными веществами реки Березина, которая протекает по территории Беларуси и является правым притоком Днепра.
В Минэкологии поступили данные лаборатории бассейнового управления водных ресурсов, которая отбирала пробы воды в Днепре близ границы с Республикой Беларусь (село Каменка Репкинского района Черниговской области).
Результаты измерений показали, что значения основных гидрохимических показателей соответствуют установленным нормативам, кроме железа (превышение в 3,2 раза) и марганца (превышение в 6,2 раза).
Остальные показатели качества воды в Днепре соответствуют аналогичному периоду 2018 года.
В министерстве поручили организациям Госводагентства постоянно контролировать ситуацию, а от Беларуси ожидают ответа на обращение и запланировали консультации с ответственным ведомством этой страны.
Ранее СМИ неоднократно писали, что вероятной причиной загрязнения Березины может быть сброс неочищенных сточных вод с целлюлозно-картонного комбината, который расположен возле села Якимова Слобода в Гомельской области.