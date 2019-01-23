Україна вимагає від Білорусі пояснити перевищення вмісту заліза і марганцю у притоці Дніпра

Річка Березина, фото — Мінекології

https://racurs.ua/ua/n117184-ukrayina-vymagaie-vid-bilorusi-poyasnyty-perevyschennya-vmistu-zaliza-i-margancu-u-prytoci-dnipra.html

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Україна звернулася за поясненнями до Білорусі з приводу можливого забруднення небезпечними речовинами річки Березина, яка є притокою Дніпра і постачає в найбільшу річку країни п’яту частину води.

Про відповідне звернення 23 січня повідомили в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

Підставою для цього стала поширена у ЗМІ інформація про забруднення небезпечними речовинами річки Березина, яка протікає територією Білорусі і є правою притокою Дніпра.

В Мінекології надійшли дані лабораторії Деснянського басейнового управління водних ресурсів, яка відбирала проби води у Дніпрі поблизу кордону з Республікою Білорусь (село Кам’янка Ріпкинського району Чернігівської області).

Результати вимірювань показали, що значення основних гідрохімічних показників відповідають встановленим нормативам, крім заліза (перевищення у 3,2 рази) та марганцю (перевищення у 6,2 рази).

Решта показників якості води у Дніпрі відповідають аналогічному періоду 2018 року.

В міністерстві доручили організаціям Держводагентства постійно контролювати ситуацію, а від Білорусі очікують відповіді на звернення і запланували консультації із відповідальним відомством цієї країни.

Раніше ЗМІ неодноразово писали, що ймовірною причиною забруднення Березини може бути скид неочищених стічних вод із целюлозно-картонного комбінату, який розташований біля села Якимова Слобода у Гомельській області.