Россияне атаковали ракетами завод «Интерпайп» в Днепре. Фото:

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Армія Російської Федерації атакувала промислове підприємство в Дніпрі.

У ніч на 22 вересня окупанти спрямували балістичні ракети по цивільному промисловому підприємству, яке входить до складу компанії «Інтерпайп». Внаслідок обстрілу загинули четверо робітників компанії, а ще семеро дістали поранення. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Ворожий обстріл призвів до пошкодження основного виробничого обладнання та інфраструктури підприємства. Наразі завод повністю зупинив випуск продукції.

Зазначається, що фахівці вже оцінюють масштаб наслідків удару та орієнтовні терміни відновлення роботи. Паралельно на підприємстві проводять аварійно-ремонтні роботи.

Як відомо, «Інтерпайп» — це українська промислова компанія, яка виробляє сталеві труби та залізну продукцію. Ці вироби постачаються у понад 50 країн світу через торгові офіси на Близькому Сході, у Північній Америці та Європі.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня росіяни атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Цей об'єкт з початку повномасштабного російського вторгнення уже десятки разів зазнавав російських атак, тому його обладнання давно й надовго виведене з ладу.