Ракета для космического туризма New Shepard осуществила успешный полет (ВИДЕО)

Старт New Shepard, фото — Blue Origin

https://racurs.ua/n117183-raketa-dlya-kosmicheskogo-turizma-new-shepard-osuschestvila-uspeshnyy-polet-video.html

Racurs.ua

Американская компания Blue Origin 23 января осуществила очередной успешный испытательный полет на суборбитальной ракете New Shepard, предназначенной для космического туризма, сообщает сайт компании.

Ракета стартовала с полигона в американском штате Техас. Это был уже десятый пуск в истории New Shepard. Все предыдущие старты проходили в автоматическом режиме, начиная с ноября 2015 года.

На расчетной высоте примерно 100 км от ракеты отделилась капсула, предназначенная для размещения экипажа и пассажиров, которая впоследствии приземлилась на парашютах.

Сама же ракета-носитель New Shepard осуществила вертикальную посадку. В суборбитальный полет отправляли и «астронавта» — манекена по имени Mannequin Skywalker. Корабль достиг условной отметки в 62 мили (100 км).

По словам представителей Blue Origin, места на корабле New Shepard планируют продавать туристам за 300 тыс. долл. На корабле смогут размещаться шесть туристов.

Основателем Blue Origin является американская частная аэрокосмическая компания Джеффа Безоса. Владелец Amazon.com развивает также технологии для космического туризма. Именно для этой цели создали одноступенчатую многократную ракету-носитель New Shepard с водородно-кислородным двигателем.

В конце 2015 года компания впервые успешно посадила на Землю свою ракету, которая побывала в космосе. Через два месяца она повторно слетала в космос и приземлилась. Впоследствии конструкторы разработали и испытали пассажирскую капсулу с иллюминаторами, которая после отделения от ракеты приземляется на парашютах.