Ракета для космічного туризму New Shepard здійснила успішний політ (ВІДЕО)

Старт New Shepard, фото — Blue Origin

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Racurs.ua

Американська компанія Blue Origin 23 січня здійснила черговий успішний випробувальний політ на суборбітальній ракеті New Shepard, призначеній для космічного туризму, повідомляє сайт компанії.

Ракета стартувала з полігону в американському штаті Техас. Це був вже десятий пуск в історії New Shepard.

Усі попередні старти відбувалися в автоматичному режимі, починаючи із листопада 2015 року.

На розрахунковій висоті приблизно 100 км від ракети відокремилась капсула, призначена для розміщення екіпажу та пасажирів, яка згодом приземлилася на парашутах.

Сама ж ракета-носій New Shepard здійснила вертикальну посадку. У суборбітальний політ відправляли й «астронавта» — манекена на ім‘я Mannequin Skywalker. Корабель сягнув умовної відмітки у 62 милі (100 кілометрів).

За словами представників Blue Origin, місця на кораблі New Shepard продаватимуть туристам за 300 тис. дол. На кораблі зможуть розміщуватися шестеро туристів.

Засновником Blue Origin є американська приватна аерокосмічна компанія Джеффа Безос. Власник Amazon. com розвиває й технології для космічного туризму. Саме для цієї мети створили одноступеневу багаторазову ракету-носій New Shepard, що має воднево-кисневий двигун.

Наприкінці 2015 року компанія вперше успішно посадила на Землю свою ракету, яка побувала у космосі. Через два місяці вона повторно злітала в космос і приземлилася. Згодом конструктори розробили і випробували пасажирську капсулу з ілюмінаторами, яка після відділення від ракети приземляється на парашутах.