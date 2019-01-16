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Ракурс
В НБУ рассказали, сколько денег от МВФ Украина получит в 2019 году

В НБУ рассказали, сколько денег от МВФ Украина получит в 2019 году

16 янв 2019, 16:23
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Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что наше государство получит в течение 2019 года два транша по программе Международного валютного фонда (МВФ). Каждый транш должен быть по 1,3 млрд долл. Такое заявление сделал сегодня глава НБУ Яков Смолий во время брифинга в Киеве.

МВФ уже перечислил Украине первый транш, это было в декабре 2019 года. Размер денежных поступлений был 1,4 мрлд долл. Но НБУ ожидает, что в течение этого года обязательно будут еще два транша.

Пересмотр программы сотрудничества с Международным валютным фондом запланировали на май и сентябрь 2019 года.

Как известно, наше государство договорилась с МВФ о новой программе с доступом Украины к 3,9 млрд долл. Благодаря этому можно будет оказать поддержку экономической политике правительства.

Цель программы — это продолжение снижения уровня инфляции в Украине, а также проведение реформ в налоговом администрировании, финансовом секторе и энергетическом секторе.

Источник: Ракурс


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