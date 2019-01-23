Директор МВФ повідомила про вимоги до України

Зустріч Лагард та Порошенка у Давосі, фото — Твіттер П.Порошенка

https://racurs.ua/ua/n117185-dyrektor-mvf-povidomyla-pro-vymogy-do-ukrayiny.html

Racurs.ua

Крістін Лагард, керуючий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ), 23 січня зустрілася з президентом України Петром Порошенком у Давосі (Швейцарія).

Офіс директора-розпорядника МВФ після зустрічі оприлюднив офіційний прес-реліз.

Лагард сказала Порошенку, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з іншими міжнародними партнерами у її реформаторських зусиллях.

Але у фонді наголосили на необхідності прискорити реформи та переходу до більш динамічного зростання, яке необхідне для стабільного поліпшення рівня життя людей.

«У мене була гарна і конструктивна зустріч з президентом Порошенком та його командою, під час якої ми обговорили останні економічні події та перспективи для України, а також реалізацію заходів в рамках угоди „Стенд-бай“, яку виконавчий комітет МВФ затвердив 18 грудня 2018 року», — йдеться також у заяві.

Петро Порошенко після зустрічі із Лагард запевнив у своєму Твіттер, що у МВФ були задоволені макроекономічними показниками України, закладеними у держбюджеті 2019 року. Йдеться про рівень інфляції, дефіцит державного бюджету й обсяг золотовалютних резервів.

Нагадаємо, що в НБУ очікують, що наша держава отримає у 2019 році два транші за програмою МВФ (кожен — по 1,3 млрд дол.). У грудні минулого року фонд перерахував Україні перший траншу сумі 1,4 мрлд дол.