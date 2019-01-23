Снегопады в Киеве вызвали гигантские пробки (КАРТА)

Пробки в Киеве. Фото: Народна правда

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Racurs.ua

Пробки в Киеве образовались из-за снегопадов и метели. На отдельных улицах движение автомобилей значительно затруднено.

По состоянию на 10.00 на ряде улиц украинской столицы наблюдаются пробки. По информации Google Maps, наиболее затруднено движение транспорта на проспекте Победы, на мосту Патона, улице Вячеслава Черновола, Броварском проспекте, проспекте Бажана, проспекте Валерия Лобановского, вблизи Киевского национального университета строительства и архитектуры, проспекте Леся Курбаса, в районе Софиевской Борщаговки.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации призвали водителей воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать пробок на автодорогах столицы.

Также городские чиновники просят водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Предупреждают, что будут эвакуировать авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники.

Украинский Гидрометцентр предупреждает, что сегодня в Киеве ожидается значительный снег и метели. Прирост снежного покрова составит 10−15 см.

Напомним, сегодня в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются сильные снегопады. В указанных областях снежное покрытие составит 10−15 см, а местами и 20 см.