ФСБ РФ заявила об обысках у «членов украинского батальона» в Крыму. Фото: ukranews.com

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ФСБ РФ проводит обыски у двух крымских татар в Симферополе, утверждая, что они якобы являются участниками украинского батальона им. Номана Челебиджихана.

Обыски идут по месту их жительства и регистрации, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр спецслужбы.

Также известно, что уже открыты уголовные дела об организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Крымские СМИ сообщают, что с 6.00 утра обыски проходят в микрорайоне компактного проживания крымских татар Фонтаны в доме по улице Эмель. В нем проживает семья крымских татар — хозяин Энвер, его жена Сейране и дети. Местные жители характеризуют их положительно, знают семью много лет.

Второй обыск идет в Красногвардейском районе. Известно, что изъят планшет.

Как сообщает сообщество «Крымская солидарность» в Facebook, силовики завели уголовное дело на местную жительницу Эвелину Арифову, которая, по словам родителей, сейчас проживает на территории материковой Украины. Родителям женщины вручили повестку на 25 января.

При этом представители ФСБ приехали проводить обыск на двух машинах «ГАЗель», УАЗе и легковушке Kia без номерных знаков.