ФСБ РФ заявила про обшуки у «членів українського батальйону» в Криму. Фото: ukranews.com

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ФСБ РФ проводить обшуки у двох кримських татар у Сімферополі, стверджуючи, що вони нібито є учасниками українського батальйону ім. Номана Челебіджихана.

Обшуки тривають за місцем їхнього проживання та реєстрації, повідомляє ТАСС, посилаючись на прес-центр спецслужби.

Також відомо, що вже відкрито кримінальні справи про організацію незаконного збройного формування або участь у ньому (ч. 2 ст. 208 КК РФ).

Кримські ЗМІ повідомляють, що з 6.00 ранку обшуки тривають у мікрорайоні компактного проживання кримських татар Фонтани у будинку по вулиці Емель. У ньому проживає сім’я кримських татар — господар Енвер, його дружина Сейрана та діти. Місцеві жителі характеризують їх позитивно, знають сім’ю багато років.

Другий обшук відбувається в Червоногвардійському районі. Відомо, що вилучено планшет.

Як повідомляє спільнота «Кримська солідарність» у Facebook, силовики завели кримінальну справу на місцеву жительку Евеліну Аріфову, котра, за словами батьків, наразі проживає на території материкової України. Батькам жінки вручили повістку на 25 січня.

При цьому представники ФСБ приїхали проводити обшук на двох машинах «ГАЗель», УАЗі та легковику Kia без номерних знаків.