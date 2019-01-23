Снігопади, хуртовини та обмеження руху на автошляхах: рятувальники попередили про ускладнення погодних умов. Фото: upmp.news

https://racurs.ua/ua/n117148-snigopady-hurtovyny-ta-obmejennya-ruhu-na-avtoshlyahah-ryatuvalnyky-poperedyly-pro-uskladnennya.html

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Хуртовини та снігопади, сьогодні, 23 січня, очікуються на території центральних областей країни.

Так, у Вінницькі, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях очікуються сильні снігопади, попереджають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У вказаних областях сніговий покриття становитиме 10−15 см, а місцями і 20 см. Рятувальники повідомили, що природні явища відповідають жовтому рівню небезпечності.

В Укравтодорі повідомили про обмеження руху на дорогах у Вінницькій області. З 9.00 введено обмеження для вантажівок на двох дільницях доріг: М-12 Стрий — Знам’янка, (від м. Немирів до м. Гайсин) та на ділянці дороги Виступовичі — Могилів-Подільський, (від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський).

Завтра, 24 січня, погіршення погодних умов очікується у Донецькій та Дніпропетровській областях. Синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. А в Сумській, Харківській та Луганській областях завтра очкуються сильні снігопади.

Раніше повідомлялось, що снігові лавини накрили декілька доріг на Закарпатті.