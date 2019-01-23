Снегопады, метели и ограничения движения: спасатели предупредили о сложных погодных условиях

Снегопады, метели и ограничения движения: спасатели предупредили об осложнении погодных условий. Фото: upmp.news

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Метели и снегопады, сегодня, 23 января, ожидаются на территории центральных областей страны.

Так, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются сильные снегопады, предупреждают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

В указанных областях снежный покров составит 10−15 см, а местами и 20 см. Спасатели сообщили, что природные явления соответствуют желтому уровню опасности.

В «Укравтодоре» сообщили об ограничении движения на дорогах в Винницкой области. С 9.00 введено ограничение для грузовиков на двух участках дорог: М-12 Стрый — Знаменка (от Немирова до Гайсина) и на участке дороги Выступовичи — Могилев-Подольский (от Жмеринки до Могилева-Подольского).

Завтра, 24 января, ухудшение погодных условий ожидается в Донецкой и Днепропетровской областях. Там синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед. А в Сумской, Харьковской и Луганской областях завтра ожидаются сильные снегопады.

Ранее сообщалось, что снежные лавины накрыли несколько дорог на Закарпатье.