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Новый тип кровеносных сосудов открыли ученые. Фото: UATV

Новый тип кровеносных сосудов открыли ученые (ВИДЕО)

23 янв 2019, 09:22
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Новый тип кровеносных сосудов открыли ученые из немецкого Университета Дуйсбурга-Эссена.

Считается, что сеть небольших сосудов размером с капилляры играет большую роль в кровообращении, сообщает «Популярная механика».

Новые сосуды были обнаружены в результате эксперимента. Живым мышам сделали инъекции вещества, обесцвечивающего кости. После этого, используя флуоресцентную и рентгеновскую микроскопии, ученые обнаружили сеть небольших сосудов. Их назвали транскортикальными сосудами.

Аналогичный эксперимент был проделан и на человеке. Добровольцем выступил один из авторов указанного исследования иммунолог Маттиас Гунцер. После инъекции в большой берцовой кости ученого была обнаружена аналогичная сеть кровеносных сосудов.

Согласно заявлениям ученых, для определения более точных функций указанных кровеносных сосудов необходимы дальнейшие исследования. Однако уже сейчас ученые говорят о том, что новые сосуды объясняют распространение по всему организму инъекций, сделанных в костный мозг.


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