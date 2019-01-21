Первые генномодифицированные близнецы с устойчивостью к ВИЧ родились в Китае. Фото: Популярная механика

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Первые генномодифицированные близнецы с устойчивостью к ВИЧ родились в Китае в ноябре 2018 года. Их называют первыми в мире CRISPR-детьми с измененными генами.

Эксперимент по рождению CRISPR-детей провел китайский ученый Цзянькуя Хэ. Он скрыл свою работу от руководства университета и государства, сообщает South China Morning Post.

В рамках своей работы ученый попытался отключить ген CCR5, создав таким образом у новорожденных иммунитет к заражению ВИЧ. Такими качествами обладают близнецы Лулу и Нана, рожденные в ноябре в провинции Гуандон. Еще одна участница эксперимента, которая должна будет родить CRISPR-ребенка, уже беременна.

Подобные заявления и эксперименты китайского ученого вызвали широкое обсуждение. Многие СМИ и ученые не поверили в существование генномодифицированных детей, однако китайские власти подтвердили слова Хэ.

На данный момент в Китае ведется расследование в отношении ученого, поскольку он нарушил ряд законов и этических норм. Согласно заключению властей, ученый действовал самостоятельно, не проинформировав никого о своих исследованиях и экспериментах. Хэ власти хотят привлечь к ответственности за его действия, также наказание понесут сотрудники больницы, в которой ученый проводил свой эксперимент.

Мать с близнецами и беременную в рамках эксперимента женщину власти провинции Гуандон планируют держать под медицинским наблюдением.