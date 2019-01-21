Дыра в «Панцире»: Израиль уничтожил в Сирии один из самых современных ракетных комплексов армии РФ (ВИДЕО)

Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии, фото — Википедия

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Во время сегодняшнего удара по Сирии армия Израиля уничтожила работающий зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» сирийских Вооруженных сил.

Видео удара распространила пресс-служба Военно-воздушных сил Израиля.

«Панцирь-С1» является одной из самых современных российских систем такого типа. Кроме России, новый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» активно эксплуатируют в нескольких других странах, в том числе в Сирии.

Это не первое уничтожение подобного комплекса. В мае 2018 года другой «Панцирь-С1″ поразила израильская ракета SpikeNLOS во время серии ударов по сирийской территории.

Минобороны Израиля так прокомментировало видео: «Во время нашей атаки были запущены десятки сирийских ракет «земля — ​​воздух». В ответ были уничтожены несколько противовоздушных батарей сирийской армии».

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на слова израильского министра разведки и транспорта Исраэля Каца сообщила сегодня, что Израиль вступил в открытое противостояние с Ираном и готов к эскалации конфликта, если Иран попытается закрепиться в Сирии.

По его словам, удар израильских ВВС по объектам иранских подразделений «Аль-Каиды» в Сирии был посланием их командующему Касему Сулеймани и Корпусу стражей исламской революции. Кац подчеркнул, что политика Израиля изменилась.

«Это открытое противостояние с Ираном. Когда нам нужно будет его усилить, мы это сделаем», — сказал министр.

Он также сообщил о перехвате ракеты класса «земля-земля», которую 20 января выпустили по Голанским высотам с территории Сирии. Она была нацелена на горнолыжный комплекс на горе Хермон. Эту атаку перехватила система ПРО Израиля «Железный купол».