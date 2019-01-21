ВВС Израиля атаковали иранские объекты в Сирии в ответ на запуск ракеты «земля-земля» (ФОТО, ВИДЕО)

ВВС Израиля атаковали иранские объекты в Сирии / Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа

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ВВС Израиля нанесли серию ударов по иранским объектам в Сирии в ответ на запуск ракеты «земля-земля». Массированная атака состоялась около 1.00 21 января, когда самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) обстреляли военные объекты в пригородах Дамаска, уничтожив радарную установку ПВО Сирии.

По данным СМИ, израильская атака была проведена в несколько заходов, в ходе которых были выпущены десятки ракет. Пресс-служба ЦАХАЛа призвала сирийские войска воздержаться от попыток атаковать территорию Израиля, пишет NEWSru.co.il.

Мониторинговая группа SOHR отмечает, что многоцелевой удар Израиля уничтожил склады оружия и военные объекты иранских сил и ливанской «Хезболлы» в районах аэропорта около Дамаска, Джамрайя и Аль-Кисуа. Также сообщается о жертвах.

Израильские военные заявляют, что системы ПВО Сирии выпустили десятки ракет по самолетам ЦАХАЛа. При этом армия Израиля возлагает ответственность за происходящее на режим сирийского президента Башара Асада.

Напомним, 31 декабря СМИ сообщали, что украинскую станцию радиоразведки «Кольчуга-М» приобрел Израиль. Соглашение между Киевом и Иерусалимом якобы было заключено еще в марте 2018 года.