ВПС Ізраїлю атакували іранські об'єкти в Сирії у відповідь на запуск ракети «земля-земля» (ФОТО, ВІДЕО)

ВПС Ізраїлю атакували іранські об’єкти в Сирії / Фото: Прес-служба ЦАХАЛа

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ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по іранських об'єктах в Сирії у відповідь на запуск ракети «земля-земля». Масована атака відбулася близько 1.00 21 січня, коли літаки Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛа) обстріляли військові об'єкти в передмістях Дамаска, знищивши радарну установку ППО Сирії.

За інформацією ЗМІ, ізраїльську атаку провели у декілька етапів, під час яких були випущені десятки ракет. Прес-служба ЦАХАЛа закликала сирійські війська утриматися від спроб атакувати територію Ізраїлю, пише NEWSru.co.il.

Моніторингова група SOHR зазначає, що багатоцільовий удар Ізраїлю знищив склади зброї і військові об'єкти іранських сил і ліванської «Хезболли» в районах аеропорту близько Дамаска, Джамрайя і Аль-Кисуа. Також повідомляється про жертви.

Ізраїльські військові заявляють, що системи ППО Сирії випустили десятки ракет по літаках ЦАХАЛа. Водночас армія Ізраїля покладає відповідальність за те, що відбувається, на режим сирійського президента Башара Асада.

Нагадаємо, 31 грудня ЗМІ повідомляли, що українську станцію радіорозвідки «Кольчуга-М» придбав Ізраїль. Угоду між Києвом і Єрусалимом нібито було укладено ще в березні 2018 року.