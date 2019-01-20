Курильские острова, фото — РБК

https://racurs.ua/n117052-kurilskie-soglasheniya-yaponiya-soglasitsya-na-peredachu-tolko-dvuh-iz-chetyreh-spornyh.html

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Японские СМИ назвали условия Японии для заключения мирного договора с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ может подписать соглашение с Россией при условии, если Японии передадут острова Шикотан и Хабомаи, сообщает 20 января агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Передачу Итурупа и Кунашира источники агентства назвали нереалистичным условием. Именно на таких условиях глава японского правительства Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией.

Отмечается, что Шикотан и Хабомаи, согласно плану Абэ, должны быть переданы Японии де-факто.

Напомним, что Токио считает Курильские острова своими северными территориями, а Москва настаивает, что они перешли под контроль Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Из-за разногласий стороны не могут заключить мирный договор.

В апреле 2017 года президент Владимир Путин вместе с Абэ договорились о совместных действиях на Курилах, а в 2018 году Россия и Япония активизировали переговоры относительно мирного договора.

Впоследствии россияне отмечали, что мирный договор с Японией заключат, если Токио признает итоги Второй мировой войны. Абэ заявлял, что передача Курил должна проходить так, чтобы россияне, которые живут на островах, согласились с этим процессом.

Путин и Абэ встретятся 22 января и рассмотрят вопрос заключения мирного договора.