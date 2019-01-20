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Ракурс
Строительство газопровода "Северный поток-2", фото — AP

Мы не можем вмешиваться в «Северный поток-2» — заявление министра экономики ФРГ

20 янв 2019, 21:59
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В ФРГ заявили об отсутствии правовых оснований для вмешательства в «Северный поток-2».

Проложены километры труб газопровода и федеральное правительство страны не будет вмешиваться в этот процесс, отметил министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью, которое опубликовано 20 января на сайте газеты Handelsblatt.

Альтмайер сказал, что Германия не будет вмешиваться в процесс строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку для этого отсутствует правовая основа. По его словам, неправильно делать из российского газопровода так называемого «мальчика для битья».

«Германия является правовым государством, в котором частные инвестиции, как в случае с „Северным потоком-2“, осуществляются в соответствии с законом. Например, для строительства трубопровода получены необходимые разрешения со стороны различных органов из разных стран, в том числе из Германии. Кроме того, строительство уже далеко продвинулось, в море проложены километры труб. Федеральное правительство не будет вмешиваться в этот процесс, поскольку для этого отсутствует правовая основа», — заявил министр экономики ФРГ.

Он сказал, что относительно транзита газа через Украину будет найден компромисс.

На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил в Киеве, что «Северный поток-2» не является политическим проектом. В то же время руководство ФРГ настаивает на том, что транзит газа через Украину должен быть сохранен. Маас сообщил, что Россия гарантировала немецкому правительству продолжение транзита.

Источник: Ракурс


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