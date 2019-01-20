Будівництво газогону "Північний потік-2", фото — AP

https://racurs.ua/ua/n117051-my-ne-mojemo-vtruchatysya-u-pivnichnyy-potik-2-zayava-ministra-ekonomiky-frn.html

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У ФРН заявили про відсутність правових підстав для втручання в «Північний потік-2».

Прокладено кілометри труб газогону і федеральний уряд країни не втручатиметься в такий процес, зазначив міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер в інтерв’ю, яке опубліковане 20 січня на сайті газети Handelsblatt.

Альтмайер сказав, що Німеччина не буде втручатися в процес будівництва газопроводу «Північний потік-2», оскільки для цього відсутня правова основа. За його словами, неправильно робити із російського газогону так званого «хлопчика для биття».

«Німеччина є правовою державою, в якій приватні інвестиції, як у випадку з „Північним потоком-2“, здійснюються відповідно до закону. Наприклад, для будівництва трубопроводу отримано необхідні дозволи з боку різних органів з різних країн, у тому числі з Німеччини. Крім того, будівництво вже далеко просунулося, в морі прокладені кілометри труб. Федеральний уряд не втручатиметься в такий процес, оскільки для цього немає правової основи», — заявив міністр економіки ФРН.

Він сказав, що у питанні про транзит газу Україною буде знайдено компроміс.

Минулого тижня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив у Києві, що «Північний потік-2» не є політичним проектом. Водночас керівництво ФРН наполягає на тому, що транзит газу через Україну має бути збережено. Маас повідомив, що Росія гарантувала німецькому уряду продовження транзиту.