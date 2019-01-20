Курильські острови, фото — РБК

https://racurs.ua/ua/n117052-kurylska-ugoda-yaponiya-pogodytsya-na-peredachu-tilky-dvoh-z-chotyroh-spirnyh-ostroviv-zmi.html

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Японські ЗМІ назвали умову Японії для укладення мирного договору з Росією. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе може підписати угоду з Росією за умови, якщо Японії передадуть острова Шикотан і Хабомаї, повідомляє 20 січня агентство Kyodo з посиланням на урядові джерела.

Передачу Ітурупу і Кунаширу джерела агентства назвали нереалістичною умовою. Саме на таких умовах глава японського уряду Сіндзо Абе розглядає можливість укладення мирного договору з Росією.

Відзначається, що Шикотан і Хабомаї, згідно з планом Абе, повинні бути передані Японії де-факто.

Нагадаємо, що Токіо вважає Курильські острови своїми північними територіями, а Москва наполягає, що вони перейшли під контроль Радянського Союзу за підсумками Другої світової війни. Через розбіжності сторони не можуть укласти мирний договір.

У квітні 2017 року президент Володимир Путін разом з Абе домовилися про спільні дії на Курилах, а в 2018 році Росія і Японія активізували переговори щодо мирного договору.

Згодо росіяни відзначали, що мирний договір з Японією укладуть, якщо Токіо визнає підсумки Другої світової війни. Абе заявляв, що передача Курил повинна проходити так, щоб росіяни, які живуть на островах, погодилися з цим процесом.

Путін і Абе зустрінуться 22 січня і розглянуть питання укладення мирного договору.