Дірка у «Панцирі»: Ізраїль знищив у Сирії один із найсучасніших ракетних комплексів ЗСУ Росії (ВІДЕО)

Знищення ЗРПК «Панцир-С1» в Сирії, фото — Вікіпедія

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Під час сьогоднішнього удару по Сирії армія Ізраїлю знищила працюючий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» сирійських Збройних сил.

Відео відповідного удару розповсюдила прес-служба Військово-повітряних сил Ізраїлю.

«Панцир-С1» є однією з найсучасніших російських систем такого типу. Крім Росії, новий зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) «Панцир» активно експлуатують у декількох інших країнах, в тому числі у Сирії.

Це не перше знищення подібного комплексу. У травні 2018 року інший «Панцир-С1» вразила ізраїльська ракета SpikeNLOS під час серії ударів по сирійській території.

Міноборони Ізраїлю так прокоментувало відео: «Під час нашої атаки були запущені десятки сирійських ракет „земля — ​​повітря“. У відповідь були знищені кілька протиповітряних батарей сирійської армії».

Газета The Jerusalem Post із посиланням на слова ізраїльського міністра розвідки і транспорту Ісраеля Каца повідомила сьогодні, що Ізраїль вступив у відкрите протистояння з Іраном і готовий до ескалації конфлікту, якщо Іран спробує закріпитися в Сирії.

За його словами, удар ізраїльських ВПС по об'єктах іранських підрозділів «Аль-Каєди» у Сирії був посланням їхньому командувачу Касему Сулеймані і Корпусу вартових ісламської революції. Кац підкреслив, що політика Ізраїлю змінилася.

«Це відкрите протистояння з Іраном. Коли нам потрібно буде її посилити, ми це зробимо», — сказав міністр.

Він також повідомив про перехоплення ракети класу «земля-земля», яку 20 січня випустили по Голанських висотах з території Сирії. Вона була націлена на гірськолижний комплекс на горі Хермон. Цю атаку перехопила система ПРО Ізраїлю «Залізний купол».