У Росії вперше порушили справу за новою статтею «про небажані організації» щодо активістів

Порушено першу кримінальну справу за фактом діяльності небажаної в Росії організації. Фото: 1Rnd.ru

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Першу кримінальну справу за фактом діяльності небажаної на території країни організації порушено в Росії. Йдеться про зареєстрований у Великій Британії рух «Открытая Россия».

У активістів руху проходять обшуки в Ростові-на-Дону і Казані, повідомляє в своєму Telegram-каналі Павло Чіков, керівник Міжнародної правозахисної групи «Агора».

Зазначається, що в рамках справи, порушеної в Ростові за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 284 КК РФ (здійснення діяльності організації, визнаної на території Росії небажаною), проходять обшуки у члена федеральної ради руху, координатора руху і трьох активістів в Ростові. Також обшуки проводяться в квартирі у Казані у юриста, який надає професійну підтримку «Открытой России».

Чіков акцентує увагу на тому, що всі обшуки санкціоновані саме ростовським судом. Раніше в Ростові також велось розслідування схожої справи про невиконання обов’язків іноземного агента організацією «Женщины Дона».

Зазначається, що стаття про діяльність організації, визнаної на території Росії небажаною, з’явилася у 2015 році. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до 500 тис. руб., громадських робіт до 360 годин або позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.