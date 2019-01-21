Літак-розвідник США патрулює кордон Одещини та наводненого військами РФ Придністров’я (ФОТО)

Літак-розвідник США патрулює кордон Одещини та наводненого військами РФ Придністров'я

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Американський літак-розвідник Beech King Air 200T у рамках програми Міністерства оборони США сьогодні здійснює обліт території України, зокрема повітряного простору вздовж кордону Одеській області з Молдовою.

Політ здійснюється вздовж території, яку контролює наводнена російськими військами так звана самопроголошена Придністровська республіка. Про це повідомляє «Український мілітарний портал».

Літак Beech King Air 200T оснащений спеціальним обладнанням, що дозволяє йому виконувати різноманітні завдання з розвідки та спостереження. На його борту розташовані оптико-електронні станції, радіолокаційна станція та інше спеціальне обладнання.

Нагадаємо, за 20 км від українського кордону на території Придністров’я розташований один з найбільших у Східній Європі військових складів, де й досі зберігається зброя і боєприпаси, вивезені зі Східної Німеччини і Чехословаччини з виведенням радянських військ. Росія не дозволяє провести незалежний аудит цих складів.

Водночас лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський в інтерв’ю «Європейській правді» заявив, що «від Придністров’я не буде нападу РФ на Україну». Разом з тим, Красносельський вважає, що Придністров’я — частина Російської імперії.