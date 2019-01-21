Самолет-разведчик США патрулирует границу Одесской области и подконтрольного войскам РФ Приднестровья (ФОТО)

Самолет-разведчик США патрулирует границу Одесской области и подконтрольного войскам РФ Приднестровья

https://racurs.ua/n117070-samolet-razvedchik-ssha-patruliruet-granicu-odesskoy-oblasti-i-podkontrolnogo-voyskam-rf.html

Racurs.ua

Американский самолет-разведчик Beech King Air 200T в рамках программы Министерства обороны США сегодня осуществляет облет территории Украины, в частности воздушного пространства вдоль границы Одесской области с Молдовой.

Полет осуществляется вдоль территории, контролируемой российскими войсками так называемой самопровозглашенной Приднестровской республики. Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал».

Самолет Beech King Air 200T оснащен специальным оборудованием, что позволяет ему выполнять различные задачи по разведке и наблюдению. На его борту находятся оптико-электронные станции, радиолокационная станция и другое специальное оборудование.

Напомним, в 20 км от украинской границы на территории Приднестровья расположен один из крупнейших в Восточной Европе военных складов, где до сих пор хранится оружие и боеприпасы, вывезенные из Восточной Германии и Чехословакии с выводом советских войск. Россия не позволяет провести независимый аудит этих складов.

В то же время лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в интервью «Европейской правде» заявил, что «с Приднестровья не будет нападения РФ на Украину». Вместе с тем, Красносельский считает, что Приднестровье — часть Российской империи.