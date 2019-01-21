СБУ рассказала тайны о борьбе с ФСБ (ВИДЕО)

СБУ рассказала тайны о борьбе с ФСБ, скриншот видео

https://racurs.ua/n117069-sbu-rasskazala-tayny-o-borbe-s-fsb-video.html

Racurs.ua

Служба безопасности Украины обнародовала факты гибридной войны, которую ведет Россия против Украины. СБУ рассказала о шпионских и агентурных сетях, деятельности «пятой колонны» и диверсионных групп ФСБ.

Все эти истории включены в документальный фильм «СБУ против ФСБ», сообщила 21 января пресс-служба ведомства. В фильме говорится о достижениях украинской спецслужбы, в частности, о жестком противостоянии СБУ спецслужбам страны-агрессора.

Согласно обнародованным в фильме данным, на начало 2014 года в Украине действовали 600 пророссийских организаций — культурологических, информационных, молодежных, исторических и спортивных. Именно с их помощью Москва задействовала план распространения «Русской весны» в Украине.

Отдельно в фильме рассказывается о борьбе с украинскими интернет-агитаторами. В частности, упоминается дело о выявлении и документировании основателя интернет-группы «Революция 2.0», участниками которой в сети «Вконтакте» были 500 тыс. пользователей.

Одним из самых громких в 2018 году стало дело журналиста Кирилла Вышинского. СБУ разоблачила его антиукраинскую деятельность и российские источники финансирования РИА «Новости Украина».

«В деле Вышинского будут еще другие громкие нюансы», — заверили в СБУ.

Кроме того, в фильм вошли кадры дела о покушении на журналиста Бабченко, задержания переводчика Кабмина Ежова и деятельности частной военной компании Вагнера.