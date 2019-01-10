ФСБ планировала теракты в Украине во время выборов: СБУ задержала подозреваемого

ФСБ планировала теракты в Украине во время выборов

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Racurs.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством военной прокуратуры Мариупольского гарнизона разоблачила мужчину, который планировал совершить теракты во время проведения выборов. Установлено, что он скупал оружие и боеприпасы, а также согласовывал свои действия с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Во время оперативных мероприятий в течение августа 2018 года — января 2019 года были задокументированы факты покупки этим гражданином боевых гранат и 11 пистолетов на общую сумму 5 тыс. 250 долл. Также он продал наркотическое вещество на сумму 5 тыс. грн и передал 600 долл. сотруднику следственных органов, который должен был нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения.

Задержали его 10 января во время покупки трех пистолетов. Проводятся розыскные действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта дела.

По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.