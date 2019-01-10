Гиркина вызывает на допрос Генпрокуратура: стало известно, в чем его подозревают

Гиркина вызывает на допрос Генпрокуратура

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Racurs.ua

Генеральная прокуратура (ГПУ) вызывает на допрос бывшего так называемого министра обороны непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова). Сообщение об этом опубликовано на сайте ГПУ.

Гиркин должен прибыть на допросы 14 и 17 января в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 25 июля 2014 года по признакам таких уголовных правонарушений:

ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации),

ч. 3 ст. 258 (теракт),

ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки),

ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений),

ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего),

ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что родственники жертв катастрофы рейса MH17 отсудили у Гиркина 400 млн долл. компенсации.