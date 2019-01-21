СБУ розповіла таємниці про боротьбу з ФСБ (ВІДЕО)

СБУ розповіла таємниці про боротьбу з ФСБ, скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n117069-sbu-rozpovila-taiemnyci-pro-borotbu-z-fsb-video.html

Racurs.ua

Служба безпеки України оприлюднила факти гібридної війни, що ведеться Росією проти України. СБУ розповіла про шпигунські та агентурні мережі, діяльність «п'ятої колони» і диверсійних груп ФСБ.

Усі ці історії включені у документальний фільм «СБУ проти ФСБ», повідомила 21 січня прес-служба відомства. У стрічці йдеться про здобутки української спецслужби, зокрема, про жорстке протиборство СБУ зі спецслужбами країни-агресора.

Згідно із оприлюдненими у фільмі даними, на початок 2014 року в Україні діяли 600 проросійських організацій — культурологічних, інформаційних, молодіжних, історичних та спортивних. Саме за їхньою допомогою Москва задіяла план розповсюдження «Руської весни» в Україні.

СБУ розповіла про спецоперації СБУ, які ламають гібридні плани РФ.

Окремо у фільмі розповідається про боротьбу з українськими інтернет-агітаторами. Зокрема, згадується справа з виявлення і документування засновника інтернет-групи «Революція 2.0», учасниками якої у мережі «Вконтакті» були 500 тис. користувачів.

Однією з найгучніших у 2018 році стала справа журналіста Кирила Вишинського. СБУ викрила його антиукраїнську діяльність і російські джерела фінансування РІА «Новости Украина».

«У справі Вишинського будуть ще інші гучні нюанси», — запевнили в СБУ.

Крім того, у фільм увійшли кадри справи щодо замаху на журналіста Бабченка, затримання перекладача Кабміну Єжова і діяльності приватної військової компанії Вагнера.