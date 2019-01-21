В России впервые возбудили дело по новой статье «о нежелательных организациях» в отношении активистов

Возбуждено первое уголовное дело по факту деятельности нежелательной в России организации. Фото: 1Rnd.ru

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Первое уголовное дело по факту деятельности нежелательной на территории страны организации возбуждено в России. Речь идет о зарегистрированном в Великобритании движении «Открытая Россия».

У активистов движения проходят обыски в Ростове-на-Дону и Казани, сообщает в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель Международной правозащитной группы «Агора».

Отмечается, что в рамках дела, открытого в Ростове по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 284 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной), проходят обыски у члена федерального совета движения, координатора движения и троих активистов в Ростове. Также обыски проводятся в квартире в Казани у юриста, оказывающего профессиональную поддержку «Открытой России».

Чиков акцентирует внимание на том, что все обыски санкционированы именно ростовским судом. Ранее в Ростове также расследовалось похожее дело о неисполнении обязанностей иностранного агента организацией «Женщины Дона».

Отмечается, что статья о деятельности организации, признанной на территории России нежелательной, появилась в 2015 году. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб., общественных работ до 360 часов или лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности.