Ученые назвали главный прорыв в науке 2018 года. Фото: ZN.UA

https://racurs.ua/n115979-uchenye-nazvali-glavnyy-proryv-v-nauke-2018-goda.html

Racurs.ua

Техники наблюдения за развитием генов эмбриона ученые объявили прорывом года в мире науки.

Открытием года можно назвать не одну технику, а целую группу, которая способна следить за «включением» определенных генов в эмбрион, передает ZN.UA со ссылкой на журнал Science.

Еще со времен Гиппократа биологи недоумевали и восхищались тем, как единственная клетка превращается во взрослое существо с миллиардами клеток. Теперь ученые точно знают, как это происходит и, более того, им известна зависимость размножения клеток от ДНК.

Эти техники позволяют детально отслеживать развитие организмов на протяжении всего времени «взросления». Точное количество техник не называют, но подчеркивается, что полученных данных достаточно для определения потенциала комбинаций при стимулировании прогресса в фундаментальной медицине и исследованиях.

Всего в список прорывов года входят несколько важных открытий, в частности, обнаружение останков девочки, которая была гибридом неандертальца и денисовца, одобрение препарата на основе РНК-интерференции и прочее.

При этом ученые назвали рождение в Китае генетически-модифицированных близнецов главным провалом года.

Напомним, ранее ученые смогли совершить прорыв в клонировании. Медикам удалось создать двух идентичных макак по образу известной овечки Долли.