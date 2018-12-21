Вчені назвали головний прорив у науці 2018 року. Фото: ZN.UA

https://racurs.ua/ua/n115979-vcheni-nazvaly-golovnyy-proryv-v-nauci-2018-roku.html

Racurs.ua

Техніки спостереження за розвитком генів ембріона вчені оголосили проривом року в світі науки.

Відкриттям року можна назвати не одну техніку, а цілу групу, яка здатна стежити за «включенням» певних генів до ембріону, передає ZN.UA з посиланням на журнал Science.

Ще з часів Гіппократа біологи дивувалися і захоплювалися тим, як єдина клітина перетворюється на дорослу істоту з мільярдами клітин. Тепер вчені точно знають, як це відбувається і, більш того, їм відома залежність розмноження клітин від ДНК.

Ці техніки дозволяють детально відстежувати розвиток організмів упродовж усього часу «дорослішання». Точної кількості технік не називають, але наголошується, що отриманих відомостей достатньо для визначення потенціалу комбінацій при стимулюванні прогресу в фундаментальній медицині та дослідженнях.

Всього до списку проривів року входять декілька важливих відкриттів, зокрема, виявлення останків дівчинки, яка була гібридом неандертальця та ​​денисівця, схвалення препарату на основі РНК-інтерференції та інші.

При цьому вчені назвали народження в Китаї генетично-модифікованих близнюків головним провалом року.

Нагадаємо, раніше вчені змогли зробити прорив у клонуванні. Медикам вдалося створити двох ідентичних макак за образом відомої овечки Доллі.