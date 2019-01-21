Перші генномодифіковані близнята зі стійкістю до ВІЛ народилися в Китаї. Фото: Популярная механика

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Перші генномодифіковані близнята зі стійкістю до ВІЛ народилися в Китаї в листопаді 2018 року. Їх називають першими в світі CRISPR-дітьми зі зміненими генами.

Експеримент по народженню CRISPR-дітей провів китайський вчений Цзянькуя Хе. Він приховав свою роботу від керівництва університету і держави, повідомляє South China Morning Post.

В рамках своєї роботи вчений спробував відключити ген CCR5, створивши таким чином у новонароджених імунітет до зараження ВІЛ. Такими якостями володіють близнята Лулу і Нана, народжені в листопаді у провінції Гуандон. Ще одна учасниця експерименту, яка повинна буде народити CRISPR-дитину, вже вагітна.

Подібні заяви і експерименти китайського вченого викликали широке обговорення. Багато ЗМІ і вчених не повірили в існування генномодифікованих дітей, проте китайська влада підтвердила слова Хе.

На даний момент в Китаї ведеться розслідування стосовно вченого, оскільки він порушив низку законів і етичних норм. Згідно з висновком влади, вчений діяв самостійно, не поінформувавши нікого про свої дослідження і експерименти. Хе влада хоче притягнути до відповідальності за його дії, також покарання понесуть співробітники лікарні, в якій вчений проводив свій експеримент.

Матір з близнятами і вагітну в рамках експерименту жінку влада провінції Гуандон планує тримати під медичним наглядом.