Новий тип кровоносних судин відкрили вчені (ВІДЕО)

Новий тип кровоносних судин відкрили вчені. Фото: AZERTAC

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Новий тип кровоносних судин відкрили вчені з німецького Університету Дуйсбурга-Ессена.

Вважається, що мережа невеликих судин розміром з капіляри грає велику роль в кровообігу, повідомляє «Популярная механика».

Нові судини було виявлено в результаті експерименту. Живим мишам зробили ін'єкції речовини, що знебарвлює кістки. Після цього, використовуючи флуоресцентну і рентгенівську мікроскопії, вчені виявили мережу невеликих судин. Їх назвали транскортикальними судинами.

Аналогічний експеримент було проведено і на людині. Добровольцем виступив один з авторів вказаного дослідження імунолог Маттіас Гунцер. Після ін'єкції, у великій гомілковій кістці вченого було виявлено ​​аналогічну мережу кровоносних судин.

Відповідно з заявами вчених, для визначення більш точних функцій зазначених кровоносних судин необхідні подальші дослідження. Однак вже зараз вчені говорять про те, що нові судини пояснюють поширення по всьому організму ін'єкцій, зроблених в кістковий мозок.