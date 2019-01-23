Снігопади в Києві спричинили гігантські затори (КАРТА)

Затори в Києві. Фото: Народна правда

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Затори в Києві утворилися через снігопади та хуртовини. На окремих вулицях рух автомобілів значно ускладнений.

Станом на 10.00 на низці вулиць української столиці спостерігаються затори. За інформацією Google Maps, найбільш ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, на мосту Патона, вулиці В’ячеслава Чорновола, Броварському проспекті, проспекті Миколи Бажана, проспекті Валерія Лобановського, поблизу Київського національного університету будівництва та архітектури, проспекті Леся Курбаса, в районі Софіївської Борщагівки.

У прес-службі Київської міської державної адміністрації закликали водіїв утриматися від поїздок на приватних авто, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці.

Також міські чиновники просять водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та у непередбачених для цього місцях. Попереджають, що евакуюватимуть авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки.

Український Гідрометцентр попереджає, що сьогодні в Києві очікується значний сніг та хуртовини. Приріст снігового покриву становитиме 10−15 см.

Нагадаємо, сьогодні у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях очікуються сильні снігопади. У вказаних областях сніговий покриття становитиме 10−15 см, а місцями і 20 см.