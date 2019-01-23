Встречу Порошенко и Меркель в Давосе посвятили плененным морякам, минским соглашениям и миротворцам на Донбассе

Встреча Меркель и Порошенко в Давосе, фото - Твиттер П.Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель встретились 23 января во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Лидеры Германии и Украины обсудили насущные вопросы европейской безопасности.

В частности, обговаривалась реализация инициативы Украины относительно развертывания на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН, которая будет способствовать имплементации минских договоренностей.

Порошенко напомнил канцлеру о ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечении свободы судоходства в регионе, а также безусловного и немедленного освобождения украинских моряков, которых судят в России.

Официальный сайт президента Украины отмечает, что Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили риски для энергетической безопасности ЕС. Вероятно, речь идет о строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

Напомним, что сегодня в Давосе Порошенко встречался с директором МВФ Кристин Лагард. Лагард сказала Порошенко, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее реформаторских усилиях.