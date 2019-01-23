Встречу Порошенко и Меркель в Давосе посвятили плененным морякам, минским соглашениям и миротворцам на Донбассе

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Встреча Меркель и Порошенко в Давосе, фото - Твиттер П.Порошенко
Встречу Порошенко и Меркель в Давосе посвятили плененным морякам, минским соглашениям и миротворцам на Донбассеhttps://racurs.ua/n117187-vstrechu-poroshenko-i-merkel-v-davose-posvyatili-plenennym-moryakam-minskim-soglasheniyam.htmlRacurs.ua
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель встретились 23 января во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Лидеры Германии и Украины обсудили насущные вопросы европейской безопасности.
В частности, обговаривалась реализация инициативы Украины относительно развертывания на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН, которая будет способствовать имплементации минских договоренностей.
Порошенко напомнил канцлеру о ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечении свободы судоходства в регионе, а также безусловного и немедленного освобождения украинских моряков, которых судят в России.
Официальный сайт президента Украины отмечает, что Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили риски для энергетической безопасности ЕС. Вероятно, речь идет о строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
Напомним, что сегодня в Давосе Порошенко встречался с директором МВФ Кристин Лагард. Лагард сказала Порошенко, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее реформаторских усилиях.
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