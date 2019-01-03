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Ракурс
Названо найкращий нокаут 2018 року. Фото: MMA Legend

Найкращий нокаут 2018 року: експерти оприлюднили відео

3 січ 2019, 15:26
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Найкращий нокаут 2018 року у змішаних єдиноборствах обрали спортивні експерти. Ним виявився удар мексиканця в поєдинку з корейським спортсменом.

Йдеться про бій між мексиканцем Яіром Родрігесом і корейцем Чан Сон Джоном, нокаут в якому редакція спортивного порталу MMA Fighting назвала найкращим за минулий рік. Відео з епізодом нокауту опубліковано в акаунті Абсолютного бійцівського чемпіонату в Twitter.

Цей бій відбувся 10 листопада під час UFC Fight Night 139. Поєдинок був приурочений до 25-річчя організації.

Під час поєдинку мексиканцю вдалося не лише уникнути удару супротивника, а й контратакувати корейця ударом ліктя.

Як раніше повідомляв «Ракурс», кращим боксером року, за версією ESPN, став українець Олександр Усик. Друге місце в цьому рейтингу зайняв ще один український боксер Василь Ломаченко.

Джерело: Ракурс


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