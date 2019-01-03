Найкращий нокаут 2018 року: експерти оприлюднили відео

Ракурсhttps://racurs.ua
Названо найкращий нокаут 2018 року. Фото: MMA Legend
Найкращий нокаут 2018 року: експерти оприлюднили відеоhttps://racurs.ua/ua/n116419-naykraschyy-nokaut-2018-roku-eksperty-opryludnyly-video.htmlRacurs.ua
Найкращий нокаут 2018 року у змішаних єдиноборствах обрали спортивні експерти. Ним виявився удар мексиканця в поєдинку з корейським спортсменом.
Йдеться про бій між мексиканцем Яіром Родрігесом і корейцем Чан Сон Джоном, нокаут в якому редакція спортивного порталу MMA Fighting назвала найкращим за минулий рік. Відео з епізодом нокауту опубліковано в акаунті Абсолютного бійцівського чемпіонату в Twitter.
Цей бій відбувся 10 листопада під час UFC Fight Night 139. Поєдинок був приурочений до 25-річчя організації.
Під час поєдинку мексиканцю вдалося не лише уникнути удару супротивника, а й контратакувати корейця ударом ліктя.
Як раніше повідомляв «Ракурс», кращим боксером року, за версією ESPN, став українець Олександр Усик. Друге місце в цьому рейтингу зайняв ще один український боксер Василь Ломаченко.