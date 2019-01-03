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Ракурс
Назван лучший нокаут 2018 года. Фото: MMA Legend

Лучший нокаут 2018 года: эксперты обнародовали видео

3 янв 2019, 15:26
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Лучший нокаут 2018 года в смешанных единоборствах выбрали спортивные эксперты. Им оказался удар мексиканца в поединке с корейским спортсменом.

Речь идет о бое между мексиканцем Яиром Родригесом и корейцем Чан Сон Джоном, нокаут в котором редакция спортивного портала MMA Fighting назвала лучшим за прошлый год. Видео с эпизодом нокаута опубликовано в аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата в Twitter.

Этот бой произошел 10 ноября во время UFC Fight Night 139. Поединок был приурочен к 25-летию организации.

Во время поединка мексиканцу удалось не только уйти от удара противника, но и контратаковать корейца ударом локтя.

Как ранее сообщал «Ракурс», лучшим боксером года, по версии ESPN, стал украинец Александр Усик. Второе место в этом рейтинге занял еще один украинские боксер Василий Ломаченко.

Источник: Ракурс


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