Експерти розповіли суду у Харкові про опіати в аналізах Зайцевої

Водій "Лексуса", підозрювана Олена Зайцева, фото — "Українські Новини"

https://racurs.ua/ua/n117190-eksperty-rozpovily-sudu-u-harkovi-pro-opiaty-v-analizah-zaycevoyi.html

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У Харкові 23 січня відбулося чергове засідання Київського райсуду у справі про жахливу ДТП, яка сталася восени 2017 року у центрі міста і спричинила загибель шістьох осіб.

Суд допитав експертів, які проводили додаткову судово-медичну експертизу водія «Лексуса» Олени Зайцевої.

Як йдеться із трансляції «UA: Харків», суд прийняв до розгляду клопотання адвоката потерпілих Лариси Матвєєвої про неприпустимість визнання акту додаткової експертизи Зайцевої. Крім того, Матвеєва заявила відвід експертам.

Судді допитали трьох експертів Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи. Вони здійснювали додаткову експертизу Зайцевої.

Лікар-токсиколог Ігор Карамушкін заявив у суді, що давав оцінку супутнім захворюванням Зайцевої і їхньому можливому впливу на результати аналізів. Він погодився з висновками експертів.

Лікар Любов Рибалко повідомила, що знайдений у сечі Зайцевої кодеїн може бути елементом як окремого засобу, так і групи лікарських засобів. Але обсяг кодеїну для встановлення факту наркотичного сп’яніння експерти не встановлювали.

Інший фахівець, якого допитували у суді, Володимир Чураєв взагалі не досліджував кількість кодеїну в сечі Зайцевої.

Кодеїн — природний опійний наркотик (опіат). Він використовується як лікарський засіб, має слабкий наркотичний і болезаспокійливий ефект, у зв’язку з чим використовується також як компонент болезаспокійливих ліків.

Суд оголосив перерву до 28 січня. Засідання відбудеться о 14.00.

Нагадаємо, що 22 січня у суді свідчила лікар-нарколог Олена Федірко, яку довгий час не могли допитати. Вона сказала у суді, що точно неможливо сказати, чи перебувала Зайцева у стані наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року після смертельної ДТП, жертвами якої стали шестеро осіб, водіїв Олену Зайцеву і Геннадія Дронова направили до Харківського обласного наркодиспансеру для проходження медичного огляду та відбору біологічного матеріалу.