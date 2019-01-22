Смертельна ДТП у Харкові: що розповіла лікар-нарколог про стан Зайцевої (ВІДЕО)

Смертельна ДТП у Харкові: що розповіла лікар-нарколог про Зайцеву / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/ua/n117123-smertelna-dtp-u-harkovi-scho-rozpovila-likar-narkolog-pro-stan-zaycevoyi-video.html

Racurs.ua

У справі про ДТП у Харкові, котре забрало життя шістьох осіб, силовикам вдалося розшукати лікаря-нарколога Олену Федірко, котра оглядала водія Олену Зайцеву після вчинення нею смертельної аварії. Сьогодні вона взяла участь у засіданні суду.

«Наркотичного сп’яніння не ідентифікували», — так про стан Олени Зайцевої сказала Федірко, повідомляє «UA:Харків» у Facebook.

Нагадаємо, саме Федірко брала аналізи у Зайцевої безпосередньо після ДТП. Разом з тим, вона не знає, чому біологічного матеріалу, зібраного під час огляду Зайцевої (крові та сечі), не вистачило для проведення додаткових аналізів.

«Наркотичного сп’яніння ніхто не ідентифікував. Висновок: встановлено факт вживання опіатів», — додала лікар-нарколог.

За її словами, точно сказати неможливо, чи перебувала Зайцева у стані наркотичного сп’яніння, чи отримала внаслідок аварії струс головного мозку.

Лікар зауважила, що не знала про свій розшук, а з роботи звільнилася за власним бажанням.

Нагадаємо, суд неодноразово викликав Федірко на допит, але вона не з’являлася.

Як відомо, в жовтні 2017 року в Харкові сталася резонансна ДТП, в якій загинули шестеро осіб, ще стільки ж постраждали. На лаві підсудних опинилися двоє водіїв-учасників аварії — Олена Зайцева та Геннадій Дронов.