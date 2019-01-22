Смертельное ДТП в Харькове: что рассказала врач-нарколог о состоянии Зайцевой (ВИДЕО)

Смертельное ДТП в Харькове: что рассказала врач-нарколог о состоянии Зайцевой

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По делу о ДТП в Харькове, которое унесло жизни шести человек, силовикам удалось разыскать врача-нарколога Елену Федирко, которая осматривала водителя Елену Зайцеву после смертельной аварии. Сегодня она приняла участие в заседании суда.

«Наркотического опьянения не идентифицировали», — так о состоянии Елены Зайцевой сказала Федирко, сообщает «UA: Харьков» в Facebook.

Напомним, именно Федирко брала анализы у Зайцевой непосредственно после ДТП. Вместе с тем, она не знает, почему биологического материала, собранного в ходе осмотра Зайцевой (крови и мочи), не хватило для проведения дополнительных анализов.

«Наркотическое опьянение никто не идентифицировал. Вывод: установлен факт употребления опиатов», — добавила врач-нарколог.

По ее словам, точно сказать невозможно, находилась ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения или получила сотрясение головного мозга в результате аварии.

Врач сказала, что не знала о своем розыске, а с работы уволилась по собственному желанию.

Напомним, суд неоднократно вызывал Федирко на допрос, но она не являлась.

Напомним, 18 октября 2017 года после ДТП водителей Зайцеву и Дронова направили в Харьковский областной наркодиспансер для прохождения медицинского осмотра и отбора биологического материала. Осмотр провела врач-нарколог Федирко. По словам адвоката пострадавших, к Дронову замечаний ни по осмотру, ни по анализам не было. У Зайцевой в результате осмотра наркологом были выявлены признаки наркотического опьянения, которые подтвердили результаты лабораторных тестов (найдены опиаты).

Позже была проведена судебно-токсикологическая экспертиза, также подтвердившая результаты предварительного исследования: в моче Зайцевой было наркотическое средство — кодеин и психотропное вещество — фенобарбитал. Следователь назначил еще одну экспертизу, но при этом не передал эксперту ни одного документа. В свою очередь, по информации стороны защиты пострадавших в ДТП, прокуроры не видят в наличии опиатов у Зайцевой отягчающего обстоятельства.

После этого врач-нарколог Федирко исчезает. Адвокатам потерпевших суд отказывает в допросе судебных экспертов и медперсонала. Позже суд дает добро на дополнительную экспертизу, по результатам которой «нет никакого вывода». И лишь в январе 2019 года Федирко дала показания в суде.